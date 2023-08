Fußball-Bildergalerie: Fußball-Landesliga: VfL Kaufering gewinnt gegen TV Erkheim

Eine "harte" Elfmeterentscheidung führte vor 360 Zuschauern zu einem 2:1-Erfolg für den VfL Kaufering beim TV Erkheim. In einer temporeichen und bis zum Schluss spannenden Partie gingen die Gäste auf etwas kuriose Weise in Führung.

Mit Strafstoß zum Sieg

Einen von TVE-Torhüter Florian Egle zu kurz abgewehrten Ball versuchte ein Abwehrspieler zu klären, wobei er den Kauferinger Maximilian Muha anschoss und der Ball über die Linie sprang. Beim Ausgleich erlief Manuel Merk einen weit geschlagenen Pass an der Strafraumgrenze und spitzelte den Ball am herausstürzenden gegnerischen Keeper vorbei ins Tor. Die das Spiel letztlich entscheidende Szene ereignete sich in der 69. Minute. Als eine scharfe Flanke aus kurzer Distanz die Hand von TVE-Abwehrspieler Philipp Jöchle traf, entschied der Schiedsrichter auf Strafstoß, den Daniel Neuhaus zum 2:1 verwandelte.