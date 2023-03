Bildergalerie: Fussball-Bildergalerie: SV Egg siegt klar gegen Kissinger SC

In der Fußball-Bezirksliga Schwaben Süd konnte der SV Egg a.d. Günz sein Heimspiel gegen den Kissinger SC klar mit 6:2 (2:0) gewinnen. Der Sieg in dieser Höhe war auch völlig verdient. Sehenswert war der zweite Treffer von Torsten Schuhwerk - ein "Traumtor" beim Stand von 4:1 in der 67. Min. Mit einem Volleyschuss aus ca. 16 Meter nahm er einen Flankenball in halblinker Posiition aus der Luft und versenkte den Ball unhaltbar. Manuel Schedel erhöhte dann noch auf 6:1 bevor in der letzten Spielminute die Gäste ein 2. Tor nachlegen konnten. Damit festigten die Egger ihren 1. Tabellenplatz in der Bezirksliga Schwaben Süd.