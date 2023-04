Einen 2:1-Sieg hat der FC Wiggensbach II am Karsamstag in der A Klasse Allgäu 6 gegen die SG Ebersbach/Ronsberg eingefahren. Vor heimischen Publikum hatten die Wiggensbacher noch zahlreiche weitere gute Chancen. Ihnen gelang es aber nicht, sie in Tore umzumünzen. Die Treffer für den FC erzielten Thomas Ried und Markus Haggenmüller.

Bilder: Dirk Klos