Fußball-Bildergalerie: FC Viktoria Buxheim verliert 3:6 gegen den TSV Mindelheim

Der FC Viktoria Buxheim musste an diesem Wochenende ein bittere Niederlage gegen den TSV Mindelheim einstecken. Man verlor mit 3:6 Toren. Die Gäste legten gut los. In der 4. Minute ging der TSV Mindelheim bereits mit 0:1 in Führung. Es dauerte bis zur 2. Halbzeit, als Max Müller kurz nach Wiederbeginn in der 48 Min. den Ausgleich erzielen konnte. Niko Hefele konnte dann wieder die Führung der Gäste herstellen. Noch einmal konnte Buxheim ausgleichen durch einen Elfmeter in der 58. Minute. Luca Wassermann verwandelte hier sicher. Doch dann lieferte der TSV Mindelheim. Die Gäste schraubten das Ergebnis in 17 Minuten auf 2:6 hoch. Buxheim hatte dem nichts entgegen zu setzen. Einzig Fabian Schmidt konnte das Ergebnis etwas abmildern, durch einen Treffer in der letzten Spielminute. Endergebnis 3:6 für die Gäste aus Mindelheim.

Fotos: Siegfried Rebhan