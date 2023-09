Bildergalerie: FC Rettenberg besiegt mit 2:0 die SG Betzigau/Wildpoldsried

Mit 2:0 hat der Tabellenführer der Kreisliga, FC Rettenberg, am Mittwoch die SG Betzigau/Wildpoldsried daheim besiegt. Es waren gerade einmal vier Minuten gespielt, da gingen die Hausherren durch ein Tor von Patrik Pfleiderer mit 1:0 in Führung. Kaum hatte der Schiedsrichter die zweite Halbzeit angepfiffen, legte Tobias Meitinger in der 47. Minute zum 2:0 nach. An diesem Spielstand sollte sich bis zum Abpfiff nichts mehr ändern. Der FC Rettenberg bleibt damit der ungeschlagene Tabellenführer in der Kreisliga. Die SG Betzigau/Wildpoldsried liegt derzeit mit neun Punkten auf dem fünften Tabellenplatz.