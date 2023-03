Fußball-Bildergalerie: FC Memmingen und Türkspor Augsburg 1922 e.V. trennen sich mit 1:1

Der FC Memmingen hatte am Samstag Türkspor Augsburg 1922 e.V. zu Gast im e-con Arena Park. Allerdings kam der FCM vor 433 Zuschauern nicht über ein 1:1 hinaus.

In der 1. Halbzeit dominierte der FC Memmingen zwar, doch dauerte es mit der 1:0 Führung bis zur 34. Minute, als Micha Bareis eine Flanke von Pascal Maier verwerten konnte und den Ball an seinem Gegenspieler Nermann Mackic und Torwart Batuhan Tepe vorbei im Netz unterbrachte.

Aus der Pause kamen die Augsburger aber mit dem Willen das Spiel noch zu drehen und setzten der Memminger Abwehr ganz schön zu. In der 60. Minute schwächten sich die Maustädter durch eine rote Karte für Nikola Trkulkja für die letzte halbe Stunde selbst. Die Chancen für die Gäste häuften sich und die Gäste konnten durch Halil Bursa in der 75. Min. mit einem verwandelten Elfmeter den Ausgleich erzielen. Die wenigen Chancen für die Memminger wurden vom Gästetorwart bzw. der Abwehr entschärft und so blieb es beim 1:1. Damit rutschten die Memminger nun auf den 4. Tabellplatz.

Fotos: Siegfried Rebhan