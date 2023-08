Bildergalerie: FC Memmingen trennt sich 1:1 gegen den FC Schweinfurt 1905

Nicht über ein 1:1-Unentschieden hinausgekommen ist am Freitagabend der FC Memmingen daheim in der Fußball Regionalliga Bayern gegen den FC Schweinfurt 1905. Nachdem die Memminger in der 19. Minute durch ein Tor von Dominik N`gatie mit 0:1 in Rückstand gerieten, mussten sie erneut alles auf eine Karte setzen, um eine weitere Niederlage zu verhindern. Die Memminger erspielten sich etliche Chancen, doch das Glück im Abschluss fehlte. Der Ball ging jeweils knapp am Tor vorbei.

Auf der anderen Seite hatten die Gäste eine Riesenchance. Doch der Memminger Torwart Dominik Dewein wehrte den Schuss aus nächster Nähe mit einer tollen Parade zur Ecke ab. In der 83. Minute beförderte Manuel Konrad nach einer Ecke per Kopf den Ball ins Tor. Es folgten noch ein paar gefährliche Angriffe aber es blieb bei einer gerechten Punkteteilung.