Bildergalerie: FC Memmingen II siegt verdient mit 3:1 gegen den VfB Durach

In der Fußball Landesliga Südwest hatte der FC Memmingen II den VfB Durach e.V. zu Gast. Die Memminger gewannen das Derby völlig verdient mit 3:1. Bereits zur Halbzeit lagen die Memminger durch ein Tor von Mussa Youssef mit 1:0 in Führung. Nach dem Seitenwechsel stellte Youssef in der 59. Minute auf 2:0. Direkt nach dem Anspiel gelang den Gästen jedoch der Anschlusstreffer durch Nikolas Leibbrand. In der Folge bestimmte die Heimelf wieder das Spielgeschehen und setzte in der 79 Minute durch Luka Arslan den Schlusspunkt.