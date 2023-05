In der Fußball Landesliga Bayern Südwest hat der FC Memmingen II mit 3:1 (1:0) gegen den SC Olching gewonnen. Der FC Memmingen bestimmte das Spiel von Beginn an und so ergaben sich etliche Chancen. Die Tore für Memmingen schossen Qazim Prushi in der 27. Min. Kutay Yel in der 70. Min; es folgte der Gegentreffer für Olching in der 80. Min. durch Filip Vnuk. 2 Minuten später stellte Ziziano Mulas den alten Abstand wieder her. Ergebnis 3:1 für den FC Memmingen II

Fotos: Siegfried Rebhan