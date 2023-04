In der Fußball Landesliga Südwest fand am Freitagabend fand das Spiel FC Memmingen II gegen TSV Jetzendorf auf dem Memminger Kunstrasenplatz statt. Die Memminger zeigten eine geschlossene Mannschaftsleistung. Das Tor von Jonas Kaufmann in der 1. Halbzeit wurde besonders durch tolle Paraden vom Memminger Schlussmann Felix Unger zum Siegtor.

Fotos: Siegfried Rebhan