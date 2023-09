Einen souveränen Sieg hat der FC Memmingen II am Samstag daheim gegen den TSV Bobingen eingefahren. Mit 4:0 besiegten die Memminger die Gäste. In der 24. Minute brachte Leonard Maucher die Hausherren in Führung. Nur drei Minuten später legte Noah Müller zum 2:0 nach. Mateo Bozic baute die Führung der Memminger in der 47. Minute schließlich auf 3:0 und André Braun erhöhte in der 88. Minute auf 4:0.