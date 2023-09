Fußball-Bildergalerie: FC Memmingen gewinnt im ersten Spiel mit neuem Trainer gegen den SpVgg Ansbach mit 2:1

Am Freitag Abend fand in der Regionalliga Bayern das Spiel FC Memmingen gegen SpVgg Ansbach in der Memminger Arena statt. Schon in der 6. Min. ging der FC Memmingen durch ein Tor von Janis Peter mit 1:0 in Führung. Kurz vor der Halbzeitpause in der 43. Min. gelang den Ansbachern der Ausgleich durch Michael Sperr. Nach dem Wechsel setzten die Memminger die Gäste aus Mittelfranken weiter unter Druck. Besonders Matthias Moser fiel durch seinen Einsatz auf. So war er es auch, der die Vorarbeit für den Siegtreffer von Dominik Stroh-Engel mit einem Solo erledigte. Dominik Stroh-Engel brauchte nur noch konzentriert abschließen. Bernd Maier konnte so bei seinem 1. Spiel als hauptamtlicher Trainer des FC den ersten Sieg erringen.