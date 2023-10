Bildergalerie: FC Heimertingen II unterliegt mit 2:3 dem TV Erkheim II

Eine 2:3-Heimniederlage hat am Sonntag der FC Heimertingen II in der Kreisklasse Allgäu 1 gegen den TV Erkheim II hinnehmen müssen. Die Gäste erwischten einen guten Start und gingen in der neunten Spielminute durch einen Treffer von Martin Troebelsberger in Führung. Nur zwei Minuten später legte sein Teamkollege Jürgen Petrich zum 2:0 für Erkheim nach. In der 23. Minute gelang den Hausherren schließlich der Anschlusstreffer. Torsten Mussack verwandelte einen Elfmeter zum 1:2. Doch mehr war für die Hausherren an diesem Tag nicht mehr drin. Sie mussten die drei Punkte dem TV Erkheim überlassen.