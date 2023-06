Bildergalerie: Erfolgreiche Relegation: TV Erkheim schafft wichtigen Schritt in Sachen Klassenerhalt

In einem abwechslungsreichen und spannenden Spiel hat der TV Erkheim einen wichtigen Schritt im Projekt Klassenerhalt geschafft. Beim SV Cosmos Aystetten setzten sich die Unterallgäuer mit 2:0 durch. Bereits in der 13. Spielminute versenkte Matthias Vogel den Ball aus 25 Metern Entfernung im gegnerischen Tor. Nach einem Handspiel im Strafraum in der 83. Minute der Partie traf dann Fabian Krogler zum 2:0-Endstand. Das Rückspiel findet am Samstag in Erkheim statt.