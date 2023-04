Das Derby zwischen dem FC Kempten und dem 1.FC Sonthofen in der Fußball Landesliga Südwest endete am Mittwoch in Kempten mit einem 1:1 Unentschieden. Kurz vor Spielende erzielte der FC Kempten ein Tor und konnte so den Führungstreffer der Gäste aus der ersten Halbzeit ausgleichen.

Dirk Klos