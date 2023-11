Bildergalerie: Der SV Egg und der FC Thalhofen trennen sich mit einem Unentschieden

In der Fußball Bezirksliga Schwaben Süd hat am Sonntag der SV Egg den FC Thalhofen in der Günztal-Arena empfangen. Das Spiel endete mit einem 1:1. Die Egger gingen durch einen verwandelten Elfmeter von Torsten Schuhwerk in der 48. Minute mit 1:0 in Führung. Die Gäste aus Thalhofen hielten nun kräftig dagegen, hatten zunächst aber Pech im Abschluss. Sie trafen zwei Mal nur die Latte. Weitere Torchancen machte der Egger Torwart zunichte. In der 65. Minute erzielte Niklas Zeiler schließlich den Ausgleich.

In der vorletzten Spielminute bekam der SV Egg die Chance, doch noch die vollen drei Punkte einzustreichen. Doch Torsten Schuhwerk traf bei seinem zweiten Elfmeter nur die Latte. Somit blieb es bei einem gerechten Unentschieden.