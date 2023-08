Fußball-Bildergalerie: Bittere 0:5 Niederlage - SV Egg a. d. Günz verliert erstes Spiel im Toto-Pokalwettbewerb

Am ersten Spieltag der Toto Pokal Saison 2023/24 hatte der SV Egg an der Günz (Bezirksliga Schwaben Süd) den FV Illertissen aus der Regionalliga Bayern in der Günztal-Arena zu Gast.

Gewitter und Starkregen vor Anpfiff

Nach einem heftigen Gewitter mit Starkregen konnte Schiedsrichter Fabian Härle das Spiel rechtzeitig anpfeifen. Die Egger legten gleich richtig los und hatten gleich eine große Chance die aber kläglich vergeben wurde. In der elften Minute waren die Gäste aus Illertissen vor dem Egger Tor aufgetaucht und setzten die Günztaler unter Druck.

Verdienter Sieg

Durch ein Eigentor der Egger ging der FV Illertissen mit 0:1 in Führung. Sie konnten in der 41. Minute durch Daniele Gabriele auf 0:2 erhöhen was auch gleich der Pausenstand war. Im zweiten Abschnitt glänzte beim FV Illertissen Marco Mannhardt mit einem lupenreinen Hattrick und sicherte seiner Mannschaft mit den drei Toren in der 58., 78. und 89. Minute den sicheren 0:5 Sieg in Egg der auch völlig verdient war.