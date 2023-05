Mit 1:3 hat sich der TV Woringen am Sonntag daheim in der Kreisklasse Allgäu 1 der SpVgg Günz/Lauben geschlagen geben müssen. Dabei waren die Hausherren durch Thomas Glatz in der 35. Minute in Führung gegangen. Doch die Gäste glichen durch Tobias Schick aus, Koffi Adekpe brachte seine Farben in Führung, ehe Tobias Schick erneut traf, dieses Mal zum 3:1 für SpVgg Günz/Lauben.