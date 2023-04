Am Sonntag haben sich der TSV Pfaffenhausen und der SV Salgen/Bronnen die Punkte geteilt. In der A-Klasse Allgäu 2 trennten sie sich mit einem 1:1-Unentschieden. Die Hausherren aus Pfaffenhausen gingen in der ersten Halbzeit durch Steffen Sandmaier in Führung. Kurz vor dem Abpfiff, in der 87. Minute, gelang es den Gästen durch Tobias Aigster dann doch noch auszugleichen.

Fotos: Erwin Hafner