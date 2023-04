Bildergalerie: Bildergalerie: TSV Pfaffenhausen holt drei Punkte gegen den TSV 1863 Kirchheim II

Über einen klaren Sieg durfte sich am Sonntag der TSV Pfaffenhausen freuen. Vor heimischen Publikum besiegte er den TSV 1863 Kirchheim II in der A-Klasse Allgäu 2 mit 3:1. Kurz vor der Halbzeitpause ging der Gastgeber durch ein Tor von Daniel Rieder in Führung. In der 55. Minute glichen die Gäste durch Manuel Reichle zwar aus, doch 10 Minuten später bekamen die Hausherren einen Elfmeter zugesprochen, den Andreas Doppelhammer sicher verwandelte. Kurz vor dem Abpfiff legte Christian Schmid dann zum 3:1 nach.