Eine 0:2-Niederlage hat der TSV Obergünzburg II am Samstag daheim gegen den 1. FC Biessenhofen-Ebenhofen in der A-Klasse Allgäu 5 kassiert. Die Partie begann denkbar schlecht für die Hausherren. Bereits nach wenigen Minuten traf Markus Schiechl - allerdings nicht das gegnerische, sondern das eigene Tor. Nachdem die Gäste auf diese Weise unverhofft in Führung gegangen waren, legte Manuel Fichtl eine Minute später zum 2:0 nach.