Über drei Punkte konnte sich am Samstag der TSV Obergünzburg freuen. Er fuhr vor heimischen Publikum einen 2:1-Sieg gegen den SV Wald in der Kreisklasse Allgäu 3 ein. Nachdem die Hausherren in Rückstand geraten waren, glich Felix Rauscher in der 39. Minute aus. In der zweiten Halbzeit gelang Christoph Förg dann das 2:1.