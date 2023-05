Einen 4:0-Erfolg hat der TSV Kammlach am Sonntag in der Kreisliga Allgäu Mitte gegen den TSV Babenhausen gefeiert. Vor heimischen Publikum brachte Manuel Funk noch in der ersten Halbzeit mit einem dreier Pack die Unterallgäuer auf die Siegstraße. Den vierten Treffer des Tages erzielte Tobias Albenstetter per Elfmeter.