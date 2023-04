Bildergalerie: Bildergalerie: SV Schöneberg verliert mit 2:6 gegen Kirchdorf

Mit 2:6 hat sich der SV Schöneberg am Sonntag der SG FSV Kirchdorf/FC Rammingen in der Kreisklasse Allgäu 2 geschlagen geben müssen. Die Gäste gingen in der ersten Halbzeit mit 2:0 in Führung, ehe dem SV in der 28. Minute der Ausgleich per Elfmeter durch Stefan Rampp gelang. Das schien den Hausherren Auftrieb gegeben zu haben, denn kurz darauf glich Andreas Schnalke aus. Doch die Freude darüber währte nur kurz. Wenige Minuten später gingen die Gäste erneut in Führung und bauten sie bis zum Abpfiff auf 6:2 aus. Dabei profitierten sie allerdings von einem Missgeschick der Hausherren: Das 4:2 resultierte aus einem Eigentor von Armin Moser.

Fotos: Erwin Hafner