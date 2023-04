Bildergalerie: Bildergalerie: SV Oberrieden verliert 1:3 gegen den TV Boos

Eine Niederlage hat am Sonntag der SV Oberrieden daheim gegen den TV Boos hinnehmen müssen. Die Hausherren unterlagen dem TV mit 1:3 in der Kreisklasse Allgäu 1. Marco Gröner brachte die Gäste in der 31. Minute in Führung, die zwei Minuten später Kevin Kartheininger auf 2:0 ausbaute. Sieben Minuten später war dann wieder Marco Gröner am Zug. Er erhöhte die Führung der Gäste auf 3:0. Kurz vor Abpfiff konnten die Hausherren dann doch noch etwas Ergebniskosmetik betreiben. Oliver Zech traf in der 88. Minute zum 1:3.