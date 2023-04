Mit 1:2 hat sich der SV Oberrieden II am Sonntag daheim dem DJK SV Memmingen Ost II in der B-Klasse Allgäu 6 geschlagen geben müssen. Memmingen ging in der ersten Halbzeit durch einen Doppelschlag von Nebojsa Radujko mit 2:0 in Führung. Die Hausherren kamen in der zweiten Halbzeit durch ein Tor von Matthias Schalk zwar noch auf 1:2 heran. Mehr war für den Gastgeber aber nicht mehr drin.