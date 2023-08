Bildergalerie: Bildergalerie: SV Amendingen besiegt mit 4:1 den TV Woringen

Mit 4:1 hat sich der SV Amendingen am Samstag in der Kreisklasse Allgäu 1 gegen den TV Woringen durchgesetzt. Die Amendinger legten von Anfang an richtig los und gingen bis zur Halbzeitpause durch Tore von Lukas Grenz in der 8. Minute, Simon Müller in der 10. Minute und 17. Minute mit 3:0 in Führung. Nach dem Wechsel erzielte Daniel Tobler in der 57. Minute den Ehrentreffer für die Woringer. Doch in der 91. Minute stellte Lukas Grenz mit seinem zweiten Treffer des Tages den alten Abstand wieder her.