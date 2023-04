Die zweite Niederlage in Folge hat am Sonntag der SC Unterrieden kassiert. Er musste sich in der Kreisklasse Allgäu 1 dem SV Amendingen geschlagen geben. Mit 1:3 unterlag der SC daheim den Gästen. Die gingen kurz vor der Halbzeitpause durch ein Tor von Simon Müller mit 1:0 in Führung und bauten sie bis zur 58. Minute auf 3:0 aus. Erst kurz vor dem Abpfiff gelang den Hausherren der Anschlusstreffer durch Stefan Müller.

Fotos: Erwin Hafner