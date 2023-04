Bildergalerie: Bildergalerie: SC Ronsberg besiegt mit 4:0 den TV Weitnau

Einen souveränen Sieg hat am Samstag der SC Ronsberg eingefahren. Die Ostallgäuer erkämpften sich daheim gegen den TV Weitnau einen 4:0-Sieg in der Kreisliga Allgäu Süd. Stephan Straub brachte die Hausherren in der siebten Minute in Führung, ehe Robert Distefano in der zweiten Halbzeit nachlegte und Tim Albat fünf Minuten später die Führung der Hausherren auf 3:0 ausbaute. Kurz vor Schluss pfiff der Schiedsrichter einen Elfmeter, den Manuel Baur zum 4:0 verwandelte.