Drei wichtige Punkte hat sich die zweite Mannschaft des TSV Kottern am Samstag gesichert. Im Kellerduell der Kreisliga Süd besiegten die Kemptener mit 2:1 den TSV Buching/Trauchgau. Die Tore für Kottern erzielten Christopher Wegrath in der zwölften Minute und Matthias Hoffmann in der 81. Minute. Für Buching/Trauchgau traf Martin Niggl.

Fotos: Dirk Klos