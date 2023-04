Bildergalerie: Bildergalerie: Mit 1:2 verliert der SV Bedernau gegen den TSV Mittelneufnach

Mit 1:2 hat der SV Bedernau am Sonntag in der Kreisklasse Allgäu 2 gegen den TSV Mittelneufnach verloren. Jonas Nieberle brachte den TSV in der 16. Minute in Führung, ehe die Hausherren durch einen Elfmeter ausglichen, den Lukas Nitsche in der 24. Minute verwandelte. In der zweiten Halbzeit waren es erneut die Gäste, die durch einen Treffer von Christoph Kugelmann in Führung gingen. Dieses Mal gelang es den Hausherren nicht mehr gleichzuziehen, so dass sie sich am Ende geschlagen geben mussten.