Mit einem Unentschieden haben sich am Samstag der FC Kempten und der FV Illertissen II in der Landesliga Südwest in Kempten getrennt. Gegen die Gäste des FV Illertissen tat sich der FC Kempten daheim im Illerstadion schwer. Bis zur 83. Spielminute liefen die Hausherren einem Rückstand hinterher, ehe ein verwandelter Elfmeter das Unentschieden zum 3:3-Endstand sicherte.