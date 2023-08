Im ersten Spiel in der Kreisklasse hat sich der Aufsteiger FC Kempten II am Samstag mit einer unglücklichen Punkteteilung zufriedengeben müssen. Gegen die zweite Mannschaft des FC Sonthofen führte die Heimelf bis kurz vor Spielende. In der 89. Minute fiel jedoch das Ausgleichstor zum 1:1-Unentschieden.