Am Sonntagnachmittag hatte der SV Egg den FC Wiggensbach zu Gast. In der Partie der Bezirksliga Schwaben Süd setzten sich die Gastgeber nach 90. Minuten mit 5:0 durch. Dem SV Egg gelang der erste Treffer allerdings erst in der 45. Spielminute. Torschützen waren David Schropp , Thorsten Schuhwerk, Patrik Bauer und Manuel Schedel.