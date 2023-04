In der Bezirksliga Schwaben Süd hat der Tabellenführer SV Egg an der Günz im Auswärtsspiel beim FC Heimertingen Punkte liegen lassen. Die Heimertinger erkämpften sich ein 1:1 nachdem der SV Egg in der 61. Minute durch ein Tor von Torsten Schuhwerk in Führung gegangen war. Der SV schaffte den Ausgleich dann in der 80. Minute durch ein Tor von Daniel Honold.

Bilder: Siegfried Rebhan