Fußball-Bildergalerie: Bezirksliga Schwaben Süd: TSV Ottobeuren gewinnt spannende Partie gegen SSV Niedersonthofen

Der TSV Ottobeuren hat sein Heimspiel in der Bezirksliga Schwaben Süd gegen den SSV Niedersonthofen mit 3:2 gewonnen.

Niedersonthofen erzielt Führungstreffer zu Spielbeginn

Die Gäste erzielten bereits in der ersten Spielminute, nach einer Flanke, durch Kilian Durach die 0:1 Führung. Erst in der 38. Minute schaffte David Schäffler vom TSV den Ausgleich zum 1:1. In der zweiten Spielhälfte legten die Ottobeurer sich selbst ein Eigentor ins Netz durch einen von Robin Böhning abgefälschten Kopfball. Nun war es wieder David Schäffler der den zwischenzeitlichen Ausgleich in der 74. Minute erzielen konnte.

Sieg dank Kopfball

Nur fünf Minuten später war Stefan Dietrich mit einem Kopfball aus knapp sechs Metern durch die gesamte Abwehr ins lange Eck erfolgreich und stellte so den 3:2 Sieg sicher.