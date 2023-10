Ein Last-Minute-Treffer hat dem SV Egg am Sonntag drei Punkte in der Bezirksliga Schwaben Süd beschert. Gegen den FC Heimertingen trafen zunächst Thomas Hölzle (21. Minute) und Ivan Zaper (26. Minute) zum 1:1-Pausenstand. In der zweiten Spielhälfte vergaben dann beide Teams gleich mehrere Chancen. Eine Minute vor Ende der Spielzeit traf dann Leon Schwenk zum 2:1-Siegtreffer für Egg.