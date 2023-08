Fußball-Bildergalerie: Bezirksliga Schwaben Süd: SG Niedersonthofen/Martinszell gewinnt Derby gegen FC Oberstdorf

Um 15:30 Uhr hieß es in Oberdorf Anpfiff zum Derby zwischen der SG Niedersonthofen/Martinszell und dem FC Oberstdorf. Gut 200 Zuschauer waren gekommen und die Parkplätze rings herum belegt, gut das ein paar mit dem Moped, Fahrrad oder gar zu Fuß gekommen waren.

Spieler des FC sieht rot

Neben dem Spielfeld wurde gegrillt und auch auf dem Platz ging es heiß her. Ein paar gelbe Karten, wie so oft, aber diesmal gab es für ein Foul an der Seitenauslinie auch eine rote Karte gegen einen Spieler des FC. In der vierten Minute ging der SSV in Führung, was sich bis zum Schluss auch nicht mehr ändern sollte.