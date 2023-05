Fußball-Bildergalerie: Bayernliga Süd: FC Memmingen gewinnt Heimspiel gegen VfB Hallbergmoos

Am Freitag Abend hatte der FC Memmingen in der Fußball Bayernliga Süd den VfB Hallbergmoos zu Gast. Von der Tabelle her war es, für die 712 Zuschauer, schon klar dass für die Memminger ein klarer Sieg rausspringen müsste.

Aus 20 Metern ins Tor

Doch die Gäste, mit ihrem ausgezeichneten Torwart Fabian Müske wehrten sich gegen die spielerisch überlegenen Memminger, die sich Torchancen erspielten aber zunächst nicht verwerten konnten. Nach der Pause wurde der Druck auf das Gästetor immer stärker und kurz vor Spielende war es wieder einmal Micha Bareis der die Roten mit einem Gewaltschuss aus ca. 20 Metern doch noch zum Sieg verhalf. Sollte man die Relegation erreichen muss man spielerisch noch etwas zulegen und vor Allem die Torchancen verwandeln.

BIlder: Siegfried Rebhan