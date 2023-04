Der FC Memmingen hatte am Samstag den FC Deisenhofen zu Gast. DIe Heimmannschaft gewann die Partie mit 2:1. Bereits in der 11. Min. konnte Micha Bareis eine Flanke von Pascal Maier direkt am Gästetorhüter Enrico Caruso vorbei ins Tor zur 1:0 Führung lenken. In der 24 . Min. schoss Pascal Maier selber unhaltbar für den Gästetorwart Enrico Caruso zur 2:0 Führung ins Tor. Die Memminger konnten den Vorsprung bis zum Abpfiff halten und holten hiermit wieder 3 Punkte.

BIlder: Siegfried Rebhan