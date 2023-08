Fußballbildergalerie: B-Klasse Allgäu 7: SG Waltenhofen-Hegge II gewinnt harte Partie gegen SV Lenzfried II

Am Donnerstagabend fand das erste Spiel der zweiten Mannschaften der SG Waltenhofen-Hegge und der SV Lenzfried statt. Um 18:30 Uhr war Anstoß. Die Fans haben sich wohl schon am Mittwoch verausgabt, denn viele Zuschauer waren leider nicht da, trotz Kaiserwetter.

Mit Kopfball-Tor zum Sieg

In der 15. Minute gab es einen Foulelfmeter für die SG, welcher eiskalt und unhaltbar verwandelt wurde. In der 68. Minute glich der SV Lenzfried aus. Das ging auch in Ordnung angesichts des ausgeglichenen Spieles. Kurz vor Ende ging die SG mit 2:1 mit einem Kopfball-Tor in Führung und gab den Sieg bis zum Abpfiff auch nicht mehr aus der Hand.

Elf gelbe Karten

Auch dieses Mal war das Spiel durchaus körperbetont und der Schiedsrichter musste 11 Mal seine gelbe Karte zücken. In der 88. Minute gab es on top zur Gelben Karte noch eine Zeitstrafe gegen einen Lenzfrieder Spieler.