Bildergalerie Fußball: B-Klasse Allgäu 7: Seifriedsberg gegen Waltenhofen-Hegge

In der B-Klasse Allgäu 7 hat die DJK Seifriedsberg II am Mittwoch die SG Waltenhofen-Hegge II empfangen. Nach dem Anpfiff der Partie gegen 19 Uhr in Bihlerdorf konnten sich die Gastgeber aus Seifriedsberg zunächst über eine schnelle 2:0-Führung freuen. Bis zur Halbzeit gab es dann zwei weitere Treffer und beide Teams gingen mit einem 3:1 in die Pause.

In der zweiten Halbzeit gelang der SG Waltenhofen-Hegge II dann der Anschlusstreffer zum 3:2-Endstand. Insgesamt eine faire Partie, bei der die SG Waltenhofen-Hegge II aber erneut eine Niederlage gegen Seifriedsberg hinnehmen muss.