Bildergalerie: Allgäu-Derby in der Landesliga: TV Erkheim gegen FC Kempten

Allgäu-Derby am Donnerstag in der Landesliga. Nach einem spannenden und bis zum Ende mitreissenden Spiel haben sich der TV Erkheim und der FC Kempten die Punkte geteilt. Vor rund 350 Zuschauern trennten sich die beiden Mannschaften mit 1:1.

Die beiden Treffer der Partie zwischen dem TV Erkheim und dem FC Kempten

Bereits in der 12. Spielminute traf Ibrahim Sesay zum 1:0. Vorausgegangen war ein langer Pass von Richard Neß über die komplette Abwehrreihe des FC Kempten hinweg. Den Ausgleich erzielten die Gäste in der 71. Spielminute per Foulelfmeter. Torschütze zum 1:1 war Timo Lutz.