Nachdem die zweite Mannschaft des TSV Ottobeuren in der Vorrunde gegen den FC Niederrieden mit 3:1 gewonnen hatte, musste der TSV im Spiel am Sonntag in der A Klasse Allgäu 1 eine Heimniederlage wegstecken. Am Ende stand es 2:5 für Niederrieden.

Bilder: Siegfried Rebhan