Bildergalerie: Sieg und Niederlage für Frauen-Team: ECDC Memmingen teilt sich Punkte mit Mannheim

Gegen Vizemeister Mannheim haben die Frauen des ECDC Memmingen am Samstag einen 3:0-Sieg eingefahren. Doch nur einen Tag später mussten sie sich mit 2:4 den Mag Dogs geschlagen geben. Am Samstag brauchten die Indians viel Geduld und stellten mit einem starken Schlussdrittel den Sieg sicher. Am Sonntag waren die Gäste dann die Glücklicheren. Den drei Treffern der Gäste im ersten Drittel liefen die Indians bis zum Ende erfolglos hinterher.