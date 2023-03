Eishockey-Bildergalerie: Indians vom ECDC Memmingen verlieren 2. Play Off-Spiel gegen die Saale Bulls Halle deutlich

In der Memminger Eissporthalle am Hühnerberg fand am Sonntag Abend der 2. Spieltag für den ECDC Memmingen Indians gegen die Saale Bulls Halle statt. Das 1. Spiel wurde bereits von den Saale Bulls mit 5:0 gewonnen. Es war also Revanche angesagt - allerdings waren die Indians personell starkgeschwächt.

Akrobatik vor dem Spiel

Den Abend begannen dann die Mädels aus Erolzheim mit einer akrobatischen Vorführung. Die 3.033 Zuschauer dankten es mit viel Applaus.

Memmingen liegt schon nach 2 Minuten zurück

Dann ging das Spiel los und bereits nach knapp zwei Minuten führten die Gäste aus Halle. Erst nach 0:3 Rückstand kamen die Memminger zum ersten Tor. In der Pause präsentierten die Mädels des ECDC Memmingen ihren am Samstag gewonnen Pokal zur Deutschen Meisterschaft in einem Autocorso. Die Zuschauer sparten nicht mit Beifall für diese grandiose Meisterschaft.

Endstand: 2:10

Anschließend wurde das Play Off Spiel fortgesetzt und es gab keine Überraschung mehr. Die Gäste gingen mit einem 2:10 Sieg vom Eis und brauchen noch einen Sieg um weiter zu kommen.

Fotos: Siegfried Rebhan