Keine Probleme bereiteten die Bergkamener Bärinnen am Wochenende den Frauen der ECDC Memmingen Indians. Am Samstag besiegten die Unterallgäuerinnen die Bärinnen mit 13:0, am Sonntag folgte ein 10:0-Sieg. Die Indians bleiben damit Tabellenführer mit 42 Punkten und einer beachtlichen Tordifferenz von 99:15 nach 16 Spieltagen.