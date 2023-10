In der Fußball Kreisliga Allgäu Nord standen sich am Samstag der FC Viktoria Buxheim und der TSV Lautrach/Illerbeuren gegenüber. Alexander Bischof brachte die Gäste in der 17. Minute mit 1:0 in Führung. Max Müller glich in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs für die Buxheimer aus. Luca Wassermann verwandelte in der 77. Minute einen Elfmeter zum 2:1 Sieg für die Buxheimer.