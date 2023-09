Der ESV Kaufbeuren hat am Sonntag eine Heimniederlage gegen die Selber Wölfe hinnehmen müssen. Zumindest aber konnten die Gastgeber einen Punkt in Kaufbeuren behalten. Nach drei gespielten Dritteln und Verlängerung brachte schließlich das Penaltyschießen die Entscheidung. Am Ende trennten sich beide Teams mit 2:3 n.P.