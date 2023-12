Eishockey-Bildergalerie: DEB Oberliga: ECDC Memmingen besiegt Stuttgarter EC in der Overtime

In der Eishockey DEB Oberliga hat der ECDC Memmingen Indians am Sonntag Abend den Stuttgarter EC in Memminger Eissporthalle zu Gast. 1.448 Zuschauer waren als Zuschauer gekommen und sahen ein spannendes Spiel das erst in der Overtime entschieden wurde.

Spannende Partie

Das erste Drittel verlief torlos. Erst im zweiten Drittel gingen die Gäste mit 0:1 in Führung die aber kurz danach von Dennis Fominych ausgeglichen wurde. Die Indians legten noch zwei Treffer im zweiten Drittel drauf so stand es im letzten Drittel 3:1 für die Indians. Linus Svedlund legte noch ein Tor zum 4:1 dazu, was eingentlich ein guter Vorsprung ist. Aber die Stuttgarter schafften bis zum regulären Spielende den Ausgleich.

Entscheidung in der Overtime

So musste die OT die Entscheidung bringen. Es dauerte bis zur Minute 64:22 bis Edgars Homjakovs den Puck für Gästetorhüter Jonas Gähr unhaltbar in die Maschen hämmerte und die Indians knapp vor einer Heimniederlage bewahrte